Juve, Pirlo: “Mancano ancora 7 partite per la CL. Spirito è quello giusto. Ronaldo…”

Eva A. Provenzano

Nella gara contro l'Atalantaè arrivata una sconfitta negli ultimi minuti. Andrea Pirlo ha commentato così quanto successo a Bergamo alla sua Juve:«È stata fatta una buona partita contro una squadra forte. La partita che dovevamo fare. Poi gli episodi sono andati a loro favore con il gol nel finale. Ma la partita è stata interpretata bene, con intensità. Potevamo portare a casa almeno un punto».

-Nello specifico come hai visto Dybala?

Ottima gara fino a che lo ha sostenuto il fisico. Non giocava da tanto tempo. La gara con l'Atalanta era molto fisica. Considerato che non riusciva a tenere i novanta minuti per come è stato in campo ha comunque fatto bene.

-Considerate le condizioni fisiche di Dybala era proprio impossibilitato a venire Ronaldo per emergenza?

Era impossibilitato. Anche Chiesa e Danilo avevano avuto problemi in settimana. Chi era oggi a disposizione erano quelli che stavano meglio, avevano qualche acciacco ma erano quelli che potevano fare meglio.

-Il primo tempo col Napoli benissimo, anche col Benevento: tu hai una squadra che fa bene e una che fa male. Come te lo spieghi?

Abbiamo visto una Juve per tutta la stagione. Non saremmo qui a parlare di questa posizione. Non abbiamo affrontato tutte le gare con la stessa motivazione e d aggressività. Quando le fai in questa maniera si vede un'altra squadra in campo e diventa più facile. Non tutto l'anno si è vista questa motivazione e abbiamo perso punti per strada.

-Si poteva governare il palleggio?

Sapevamo che sarebbe stata una gara del genere, l'Atalanta ti fa giocare uno contro uno a tutto campo e l'abbiamo preparata così. Abbiamo tenuto bene anche il possesso. Hanno coperto bene il campo. Quando giochi contro di loro ti fanno giocare in maniera diversa ma non siamo mancati sotto quel profilo.

-Senza Ronaldo mancato senso di minaccia...

Non ha fatto per caso 25 gol in stagione, ha fatto una grande gara all'andata. Si adatta facilmente a queste partite, è un campione e senza di lui hai meno occasioni finalizzate.

-Era uno scontro diretto per la CL che analisi fai della lotta CL. Come vivi il rischio di non farcela?

Dobbiamo pensare a noi stessi, ci sono ancora sette partite e dobbiamo vincerne il più possibile per qualificarci. Se giochiamo con questo spirito e voglia di portare a casa il risultato sono convinto che non ci sarà nessun problema per il proseguo del campionato.

