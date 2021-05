Pirlo: “Ci deve bruciare Inter campione allo Stadium. Fare la passerella? Vedremo se…”

Parla il tecnico bianconero: "Conte verrà qui con la squadra migliore, vorranno dimostrare di aver meritato di vincere"

"Domani ci deve bruciare vedere la squadra che viene come campione d'Italia allo Stadium, ci deve dare qualcosa in più". Il tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, suona la carica in vista della sfida contro i nerazzurri.