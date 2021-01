Pirlo arrabbiato: “La Juve non è scesa in campo. In balia delle giocate dell’Inter”

«Abbiamo sbagliato l’atteggiamento. Quando non hai la rabbia e la determinazione per cercare di vincere i duelli diventa difficile. Non siamo scesi in campo, siamo stati troppo passivi e quando non hai rabbia vai incontro a queste partite. Come è stato possibile? Ci siamo abbassati, siamo stati timorosi. Avevamo paura del gioco d’attacco dell’Inter e abbiamo avuto poco spazio per avere in mano la partita e quando gli dai spazio diventano devastanti. Non ce l’aspettavamo, non potevamo fare una partita peggiore di questa». Andrea Pirlo è stato molto duro con la sua squadra per la sconfitta contro l’Inter. L’allenatore della Juventus ha parlato ai microfoni di Skysport e ha anche aggiunto:

-Molto arrabbiato?

In queste gare deve mettere la stessa rabbia, la foga agonistica va messa alla pari, non c’è stata fin dall’inizio e questo è il risultato.

-Ronaldo a destra?

Non avevamo provato la situazione. Rinaldo si muove su tutto il fronte e ha cercato spazio lì. Avevamo la partita stando attenti agli inserimenti delle mezzali, ma se non segui gli inserimenti diventa difficile.

-Se vi taglia fuori dallo scudetto?

Capita un passo falso, ma l’atteggiamento no. Dovevamo venire a San Siro per proporre il nostro gioco e siamo stati in balia delle loro giocate. Siamo stati lenti nel far girare la palla, dovevamo farla girare con i centrocampisti andando nell’uno contro uno con Chiesa e facendo inserire Ramsey. Non è stato così, pochi passaggi filtranti nostri e il gioco è diventato troppo lento.

-Abbiamo sbagliato tutti o non hanno fatto quello che hai chiesto?

Sbaglia anche l’allenatore che dà l’indicazioni. Se la squadra non ha fatto quello che abbiamo provato non avevamo capito bene quello che c’era da fare. Ci siamo fatti sorprendere, non abbiamo seguito gli inserimenti ed è diventata una gara difficile.

(Fonte: Skysport)