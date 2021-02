Pirlo: “L’Inter? Ha solo una cosa di più. Qualità della rosa? Non credo”

L'allenatore bianconero ha detto la sua sul primo posto della squadra di Conte prima della gara contro il Crotone

Ad Andrea Pirlo, nella conferenza stampa che precede la partita contro il Crotone di questa sera, hanno chiesto cosa pensa del momento dell'Intere del primo posto. E lui ha risposto: «Se è la più attrezzata per lo scudetto non so, la qualità della rosa non credo. Perché chi lotta per lo scudetto ha squadre attrezzate per arrivare fino in fondo. Forse l'unica cosa che hanno di più è che non giocano le coppe. Quindi avranno una sola partita a settimana per i prossimi periodi».