Pistocchi: “Il primo nome della Juve è Marotta. Tutto può succedere, non escluderei…”

Il nome del dirigente nerazzurro è stato riaccostato alla Juventus. L'analisi di Pistocchi della situazione in casa bianconera, con eventuali addii e ritorni.

Maurizio Pistocchi ha parlato della situazione in casa Juventus, considerando un probabile riassetto societario: “Se dovesse andar via Agnelli cambierebbe lo staff dirigenziale e se andassero via Paratici e Nedved, il primo nome sarebbe quello di Marotta che è un ottimo manager, ma non è strettamente esperto di calciatori. Tutto può succedere alla Juve, si parla di Nasi. Non escluderei qualcosa di clamoroso. La sensazione che ho io è che per adesso si punti a finire la stagione, ma non credo che le cose rimarranno così la prossima stagione. Il primo nome che viene in mente è quello di Marotta, ma può darsi che Marotta rifiuti. Certo, lavorare con la liquidità di Exor è più facile che lavorare nella situazione attuale”.