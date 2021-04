Pistocchi critica il gioco della Juventus: “Inter prima in classifica perché…”

Quanto pesa giocare da squadra sulla classifica? Secondo Pistocchi molto: ecco le sue considerazioni sul gioco di Juventus e Inter

Sono in tanti, tra gli addetti ai lavori, ad aver puntato il dito sul gioco della Juventus eccessivamente improntato ad agevolare Cristiano Ronaldo e non viceversa.

"In una squadra il leader deve essere il gioco, ma l’analisi della stagione della Juventus è molto semplice: con 605 conclusioni a rete, ha segnato 56 gol, percentuale 9.3%. È 7^. l’Inter, che ha fatto meno tiri in porta-539-ha segnato 66 gol, percentuale 12.2%. Facile, no?", ha sottolineato Maurizio Pistocchi in una analisi condivisa sui social.