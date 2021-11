Plusvalenze Juve, intercettazioni: “Non è solo per il Covid e lo sappiamo bene”

E' Fabio Paratici, ex ds della Juventus, "l'artefice della pianificazione preventiva delle plusvalenze". Ma Agnelli sapeva

E' Fabio Paratici, ex Chief football officer della Juventus, "l'artefice della pianificazione preventiva delle plusvalenze", ma il Cda della societa' bianconera, e "in primis il presidente Andrea Agnelli", era "ben consapevole" della sua condotta.

Questa, per ora, è l'ipotesi su cui stanno lavorando la procura di Torino la Guardia di Finanza nell'inchiesta sui conti del club. Gli inquirenti si sono avvalsi di numerose intercettazioni telefoniche, dalle quali si ricava che negli ambienti della Juventus era chiaro che le difficoltà non derivavano soltanto dall'emergenza sanitaria: in una conversazione si sente dire "si' ma non era solo il Covid e questo lo sappiamo bene"