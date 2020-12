Politano: “Arrabbiati, non meritavamo la sconfitta contro l’Inter. E pure quella col Milan”

«Se abbiamo smaltito la rabbia per la partita persa contro l’Inter a Milano? Sì. Ci stiamo lavorando sopra. Siamo arrabbiati, non meritavamo la sconfitta ma oggi dovremo portare a casa la vittoria». Prima della partita con la Lazio Matteo Politano, ex nerazzurro oggi al Napoli, è tornato sulla partita del Meazza. Poi ha anche aggiunto: «Abbiamo tante assenze ma abbiamo una rosa lunga e forte. Siamo concentrati e vogliamo fare bene. Cosa manca per il salto di qualità? Un pizzico di cattiveria. Soprattutto con Milan e Inter non meritavamo la sconfitta e invece è arrivata. Serve cattiveria in più. Possiamo giocarcela contro tutti».

(Fonte: SS24)