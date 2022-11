Ponciroli: “La Juventus può svoltare la stagione se Allegri capisce una cosa”

Fabrizio Ponciroli, giornalista, ha parlato a TMW Radio di Juventus in vista della sfida contro l'Inter di domani sera

"Le informazioni in casa Juve cambiano di ora in ora. I media sono gli ultimi a sapere le cose, Allegri ci gioca sopra tantissimo su questa cosa. Il boato dello Stadium all’ingresso di Chiesa è stato impressionante e di questo sono contento. Il ragazzo ha in mano la tifoseria, mi auguro di rivedere il Chiesa pre-infortunio. L’ho visto bello tonico, forse anche troppo. Se Allegri capisce che i giovani devono giocare, credo che la Juve possa fare molto bene nella seconda parte della stagione”