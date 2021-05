Lega Serie A, Donnarumma miglior portiere della stagione. Con Handanovic…

Quest'oggi verranno comunicati i premi destinati ai migliori calciatori dell'anno appena conclusa e il premio verrà consegnato all'inizio del prossimo campionato

"La classifica è stata redatta tenendo conto delle analisi evolute di Stats Perform, realizzate a partire dai dati tracking registrati da Netco Sports. Il sistema di rating, brevettato nel 2010 con K-Sport e validato scientificamente, considera non soltanto i dati statistici e gli eventi tecnici, ma anche i dati posizionali", spiega la Lega Calcio in una nota. Per il calcolo finale sono state considerate tutte le partite disputate in Serie A TIM, TIMVISION Cup e PS5 Supercup.