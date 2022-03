Napoli, Spalletti: “Sbagliato troppo. Scudetto? Se pensate che mi sposterò, avete perso”

Serata amara per il Napoli di Luciano Spalletti, che cade al Maradona contro il Milan di Stefano Pioli nel big match scudetto

"Abbiamo iniziato anche bene, palleggiando e avendo il sopravvento in alcune situazioni in potevamo fare meglio con scelte diverse. Abbiamo costruito bene, ma poi dopo metà primo tempo abbiamo sbagliato qualcosa e siamo stati poco incisivi nell'andare a creare situazioni sulla linea difensiva del Milan. Nella ripresa abbiamo sbagliato troppo e abbiamo preso gol. Ci è mancato quel talento che in alcuni giocatori abbiamo. Abbiamo recuperato alcuni giocatori, che però non sono ancora al meglio data la lunga inattività. Troppa pressione? Se non la sai gestire non vinci. Ovvio che in queste partite la tensione salga. Scudetto? Se pensate che io non andrò all'allenamento con la stessa determinazione di sempre, avete perso".