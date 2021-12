Pruzzo: “Roma, così davanti scappano. Mourinho sempre in polemica”

L'ex attaccante giallorosso ha parlato della squadra del portoghese a pochi giorni dal match con l'Inter

Daniele Vitiello

Roberto Pruzzo, ex attaccante della Roma, ha parlato del momento dei giallorossi che sabato affronteranno l'Inter all'Olimpico. Queste le sue considerazioni: "E' chiaro che per cercare di puntare in alto devi avere un cammino più regolare - dice a Tuttomercatoweb.com - le sconfitte sono tante. Ci sono varie squadre in una situazione di limbo. Se non cambi marcia quelle quattro davanti vanno via e diventa complicato per Roma, Lazio e Juve entrare in Champions".

Il gioco della Roma latita...

"Aveva dato un indirizzo diverso nelle ultime partite. Si era vista una squadra attenta e capace di risolvere in avanti. Invece il Bologna ieri ha fatto un tiro e un gol e poi non sei stato in grado di riacciuffarla: sono emersi i limiti di questa squadra".

Che pensa delle parole di Mou su Zaniolo?

"Gli arbitri vivono una condizione difficile e ci sono anche arbitri non all'altezza, ma non faccio riferimento alla partita in sé. Va anche detto che Mourinho non si fa mancare nulla perché è sempre in polemica e non vorrei che magari qualcuno se le segnasse queste cose... Ogni allenatore tenta di tutelare i propri calciatori e Zaniolo è spesso preso di mira. Succede a volte che gli arbitri ti pigliano di punta e se possono ti pizzicano...".

Le parole di Mou possono dunque essere un boomerang?

"Di sicuro non fanno piacere alla classe arbitrale ma va detto che di fronte a certi episodi è inevitabile che un allenatore faccia le sue rimostranze. Ultimamente con la Roma le cose non sono andate affatto bene. Sarà interessante vedere a chi sarà affidata Roma-Inter".