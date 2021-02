RAI – Sarri potrebbe tornare al Napoli: ecco cosa chiede a De Laurentiis

L'ipotesi suggestiva sul futuro della panchina azzurra rilanciata dal giornalista vicino al club

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai, intervenuto su Radio Kiss Kiss Napoli ha rilanciato un'ipotesi suggestiva per il futuro del Napoli. Queste le sue parole: "Mi arrivano conferme sulla presenza in Italia la prossima settimana di Ramadani. Mi dicono che si farà un giro a Napoli per parlare di Maksimovic e Koulibaly. E' ovvio che Ramadani, essendo il procuratore di Sarri, possa fare qualche chiacchiera anche su questo tema. Il nome di Sarri gira a Napoli, a Roma, a Firenze.