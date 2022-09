Ravezzani su Allegri: ”Ha perso il contatto con la realtà e inizia a sostenere…”

Intervenuto su Twitter, Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, ha commentato così quanto sta succedendo ad Allegri: ''Per esperienza personale, c’è un momento in cui qualsiasi allenatore perde il contatto con la realtà e inizia a sostenere tesi inverosimili che fanno sorridere. Allegri ha raggiunto questo punto. Spero solo per lui non sia il celebre punto di non ritorno''.