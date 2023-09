Ravezzani: “Bonucci sempre sgradevole e arrogante. Lezioni da lui anche no”

La verità sta contro Bonucci. Ho sempre trovato sgradevole Bonucci nel suo comportamento in campo. Allegri ha tutti i difetti del mondo, ma aveva ragione quando non diede la fascia di capitano a lui, che era andato al Milan e quando segnò contro esultò in faccia ai suoi tifosi. Dybala quando non ha rinnovato con la Juve non ha sparato a zero contro la società e Allegri. Bonucci è sempre stato l'emblema del calciatore arrogante. Del Piero si comportò in maniera decisamente più elegante".