Ravezzani: “Juve, che errore Marotta. E manca CR7. Serve uno come Lukaku che…”

Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, dice la sua sulla crisi della Juventus. Dopo l'eliminazione in Champions, per i bianconeri è arrivata anche la batosta in campionato contro il Benevento. Una sconfitta interna clamorosa, che porta la squadra di Pirlo a -10 dall'Inter (stavolta a parità di partite).