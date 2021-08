Ravezzani: “Juve? Se Ronaldo va via, ecco quanto è costato lo spezzone di Udine”

La riflessione del direttore di Telelombardia a proposito del portoghese sempre più lontano dalla Juventus

Il futuro di Cristiano Ronaldo tiene banco in queste ore in casa Juventus. L'attaccante portoghese ha scaricato ormai definitivamente il club bianconero e il suo agente è al lavoro per perfezionare la sua partenza in direzione Manchester City. Intanto su Twitter è arrivata una riflessione proposta da Fabio Ravezzani: "Una cosa che non ha scritto nessuno (credo). Cr7 costa alla Juve circa 60 mln lordi annui. Andando via oggi il club ha pagato 15 mln per fargli giocare un solo spezzone di partita ufficiale a Udine negli ultimi 3 mesi. Meglio sarebbe stato un divorzio immediato. Ma tant’è…"