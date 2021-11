Real-Shakhtar, Benzema: “1000 gol? Un onore. Siamo messi bene nel girone”

L'attaccante delle merengues ha commentato la vittoria contro gli ucraini messa a segno grazie alla sua doppietta

Nel girone dell'Inter è finita due a uno la sfida tra Real e Shakhtar. Benzema ha segnato una doppietta: in serata è arrivato il millesimo gol con la maglia delle merengues. E ai microfoni di Skysport è arrivato il suo commento:

-Cosa significa per te segnare questo gol storico con la maglia da capitano?

Sono contento per la vittoria, è stata una partita difficile ma alla fine abbiamo vinto e siamo messi bene nel girone. Aver fatto il gol numero mille con il Real è un onore, come lo è far parte di questo club.