Real, Ancelotti: “Con l’Inter diversi infortuni. Sheriff, organizzati e veloci”

L'allenatore della squadra spagnola ha parlato alla vigilia della gara contro la squadra moldava. Le due rivali nerazzurre giocano domani sera alle 21

Domani alle 21 si gioca Real-Sheriff, l'altra gara del girone D di Champions, quello dell'Inter . «È una gara di CL e come tale deve essere ben preparata. C'è emozione per il ritorno al Bernabeu, abbiamo ottimi ricordi. Lo Sheriff sta bene, si conosce poco, ma è una squadra organizzata e veloce. Serve massima concentrazione per i tre punti».

Si è poi riferito anche alla gara con l'Inter, nel primo turno, finita 1-0 per la squadra spagnola: «In quella gara avevamo avuto diversi infortuni, quelli di Mendy, Marcelo, Carvajal, e Nacho... A volte abbiamo cambiato posizione. A volte con un'ala come Rodrygo non ho bisogno di un esterno che spinga molto ma di uno che tenga la posizione. Questo potrebbe aver influito sulla posizione di Vazquez, che non ha giocato tanto da esterno ma da esterno, come contro l'Inter. Se ho bisogno di un esterno che sappia spingere penso che Lucas sia il migliore».