Renica: “Inter e Milan si sono svegliate. Napoli senza Koulibaly….”

A Radio Marte, nel corso di “Marte Sport Live”, è intervenuto Alessandro Renica ex giocatore del Napoli. Queste le sue considerazioni sul mercato degli azzurri in relazione alle prime due dell'ultimo campionato: “Ostigard mi piace molto per quello che ho visto, tutte di grande qualità. Un difensore molto attento e aggressivo, soprattutto regolare nei contrasti. Promuovo questo acquisto, anche se sarà il campo a parlare. Perdere Koulibaly significa cambiare gli obiettivi. Trovare un giocatore come lui è impossibile.