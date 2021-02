RIVALI/ Milan, Rebic: “Scudetto? Siamo primi e forti. Ibra un esempio per tutti”

Ante Rebic ha contribuito con una doppietta al poker del Milan contro il Crotone. Queste le sue parole al triplice fischio ai microfoni di Sky: “Sono felice per i gol e perché abbiamo portato a casa tre punti. Sono molto contento e spero di continuare così. Ho avuto un po’ di sfortuna nei primi mesi qui perché mi sono subito fatto male, proprio contro il Crotone, poi quando sono tornato ho avuto il Covid. Spero che il futuro sarà migliore. Scudetto? Siamo primi e abbiamo dimostrato di essere forti, dobbiamo lavorare come fatto finora e continuare a giocare così. Ibrahimovic? Grande professionista e tra i migliori nella storia del calcio, è un esempio per tutti noi”.