Lo scrittore Robecchi: “Un buon finale sarebbe una papera clamorosa di Maignan all’89′”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, lo scrittore Alessandro Robecchi, di fede interista, ha parlato così dell'ultima giornata di campionato

«Mi piacerebbe pensare a una trama in cui il colpevole non è quello che tutti indicano. Credo che il Monterossi cercherebbe di scagionare Radu. Purtroppo i video delle telecamere di sorveglianza di Bologna lo incastrano, e non ha un alibi per quel giorno e quell’ora».