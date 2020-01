Roma, assalto immediato a Politano: c’è già l’ok del giocatore. Ora la trattativa con l’Inter

Matteo Politano è diventato l’obiettivo numero uno della Roma per sostituire l’infortunato Nicolò Zaniolo. Lo sostiene il Corriere dello Sport.

“L’esterno dell’Inter, fuori dal progetto di Antonio Conte, è il rinforzo individuato dal direttore sportivo giallorosso Petrachi per aggiungere un tassello all’attacco di Fonseca dopo il brutto infortunio del talento giallorosso. Primi contatti tra Petrachi e l’entourage del giocatore che ha già dato il suo ok al ritorno in giallorosso. Il nome di Politano era già in orbita Roma nel caso in cui Under avesse lasciato la Capitale. La rottura del crociato di Zaniolo ha stravolto tutte le mosse del diesse che adesso deve aggiungere un attaccante al reparto senza cedere il turco”.