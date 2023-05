Roma verso l’Inter, dubbi Dybala e Belotti: Mourinho può optare per la staffetta

"Le condizioni di Dybala non sono ancora ottimali ma questa volta dovrebbe poter dare una mano dalla panchina. Da valutare questa mattina anche Belotti, da giovedì parzialmente al lavoro con i compagni dopo la frattura alla cartilagine costale. Se il Gallo dovesse dare disponibilità a giocare, Mourinho potrebbe anche pensare di inserirlo al fianco di Abraham, in un’ipotetica staffetta con Solbakken o Dybala, per un modulo, quello con le due punte, usato solamente altre quattro volte in stagione e che ha portato a due vittorie e altrettanti pareggi".