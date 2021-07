GdS – La Roma cerca un esterno: occhi su un ex Inter e un obiettivo nerazzurro

I giallorossi lavorano per mettere a disposizione di Mourinho un laterale dopo l'infortunio di Spinazzola

Josè Mourinho ha bisogno di un esterno. L'allenatore della Roma dovrà fare a meno di Spinazzola per un po' di tempo e per questo motivo la dirigenza giallorossa si è subito attivata. Spiega la Gazzetta dello Sport: "Nei giorni scorsi si è parlato spesso di Bensebaini. L’algerino del Borussia Moenchengladbach piace anche alla Juventus, ma il club tedesco vuole 25 milioni di euro. Ed allora Pinto sta sondando altre piste. Una porta a Patrick Van Aanholt, l’olandese che si è appena svincolato dal Crystal Palace e che nel suo passato ha anche esperienze con il Chelsea e il Leicester (oltre che 19 presenze con la nazionale olandese). L’altra ad Alex Telles, che in Italia ci ha già giocato (con l’Inter nel 2015-16) e che il Manchester United ha comprato un anno fa dal Porto. In Inghilterra Telles non ha convinto, i Red Devils potrebbero anche decidere di cederlo con un prestito oneroso.