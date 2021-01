RIVALI/ Roma, Fonseca: “Con l’Inter dura ma vogliamo vincerle tutte. Non importa l’avversario”

Paulo Fonseca, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha parlato della vittoria della Roma a Crotone e del prossimo impegno di campionato, all’Olimpico contro l’Inter: “La squadra sta giocando bene con questo modulo, non ho necessità di cambiare ma in futuro potremmo vedere Mayoral e Dzeko insieme. Per noi l’importante sono i tre punti, vincere tutte le partite e non importa quale sia l’avversario. Con l’Inter sarà una partita diversa ma giocheremo per vincere come abbiamo fatto con tutte le altre grandi squadre. Auguriamo a De Sanctis che torni presto, l’intervento è andato bene”.