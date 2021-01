Fonseca: “Rapporto con Dzeko? Non voglio più rispondere. La Roma va rispettata”

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha analizzato il successo pirotecnico per 4-3 all’Olimpico contro lo Spezia nell’anticipo delle 15:00: “Se recupererò il rapporto con Dzeko? Ho parlato ieri e non voglio dire niente. Capisco la vostra curiosità, ma non voglio più rispondere. Critiche esagerate? Penso solo alla mia squadra, è difficile vedere che si tratta la Roma in maniera diversa. Non parlo di me, siamo terzi in classifica ma sembra che siamo ultimi. La Roma è importante e va rispettata. Non vedo, non sento, non parlo, penso solo al mio lavoro”.