Roma, Ibanez: “Inter? Solo un’altra partita importante. Somiglio a Lucio, su Lukaku…”

Roger Ibanez, difensore brasiliano della Roma, ha parlato ai microfoni del quotidiano Il Messaggero alla vigilia della sfida contro l’Inter, in programma domani alle 12:30: “È solo un’altra partita importante. Dovremo giocare come abbiamo sempre fatto. Il blackout c’è stato in due partite e non può essere un caso. L’Inter ci dirà se avremo trovato continuità“.

Lukaku non è proprio l’avversario migliore, no?

“Ogni squadra ha il suo attaccante pericoloso. Noi guardiamo i video, studiamo…”.

Si aspettava la Roma così in alto in classifica?

“Certo che sì, la Roma è una grande squadra italiana e deve stare sempre tra le prime. Non è un caso se siamo lassù”.

La Roma è tra le favorite per lo scudetto, dunque?

“Deve essere sempre tra le grandi. Se sono qui per me la Roma è la più grande squadra in Italia”.

Lei è diffidato. Dovendo scegliere, salterebbe l’Inter per esserci con la Lazio?

“Devo essere cauto, concentrato e magari giocarle entrambe”.

È possibile giocare senza pensare al peso della diffida?

“Sì, devi essere lo stesso giocatore. Non è che se sei in diffida cambi il modo di stare in campo. Io faccio quello che so fare sempre e per me non cambia nulla”.

Un idolo nel calcio?

“Non ho un idolo preciso. Dicono che somigli a Lucio. In effetti, lui o anche Juan che ha pure giocato alla Roma”.

Chi sarà più pericoloso tra Lukaku e Immobile?

“Come caratteristiche non si assomigliano tanto: Lukaku è un uomo più di riferimento, Immobile si muove di più. Io devo comunque comportarmi come faccio sempre”.

Ecco la possibile fase cruciale della stagione: le partite contro Inter e Lazio chiariranno quale sarà il ruolo della Roma in campionato?

“L’obiettivo della Roma è la Champions”.

Davvero non pensate ad altro?

“Dobbiamo solo pensare a restare tra i primi e ad andare in Champions, poi ogni cosa in più per noi è una vittoria. Non ci poniamo limiti”.