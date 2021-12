Roma-Inter, Mourinho in emergenza: si è fermato pure El Shaarawy

A Pellegrini si è aggiunto pure l'attaccante italiano e mancheranno contro i nerazzurri Abraham e Karsdorp squalificati

Sarebbe stata una conferenza piena di spunti e forse pure di passione. Mourinhoha deciso di non parlare alla vigilia di Roma-Inter e ha tolto ai tifosi un po' del pepe di cui sarebbe stato sicuramente capace date le sue strategie comunicative note. La sua Roma è comunque in piena emergenza: il portoghese non avrà Abraham e Karsdorp squalificati.