Vince la Roma, Dybala esulta e i tifosi della Juve lo attaccano. “Difficile anche per me”

Alla fine della partita ha esultato per la vittoria della Roma. La sua attuale squadra. E Dybala così è finito, sui social, nel mirino dei tifosi della Juventus. Non doveva esultare in maniera così sfrenata di fronte alla sconfitta della sua ex squadra. Ma è per lui il passato e anche se non ha mai parlato male della sua avventura a Torino, ora per il giocatore si sta scrivendo un nuovo capitolo.

"So che è difficile per voi... lo è anche per me... Ma oggi gioco per un’altra squadra e con altri compagni ai quale devo portare rispetto pure!! Vincere non è mai facile e per noi era importante..! Il rispetto sempre ci sarà.. non lasciatevi ingannare dei social. Non ho esultato per un gol… e non sono andato in faccia a nessuno! Ho festeggiato con i miei compagni una vittoria..! Mi dispiace che la vedete così.. vi mando un forte abbraccio a tutti! Vi voglio bene".