RIVALI/ Roma, Mkhitaryan: “Derby? Pronti per la battaglia. Dopo Inter e Lazio…”

“Siamo pronti per una battaglia”. Henrik Mkhitaryan non vede l’ora di disputare il primo derby con la maglia della Roma. Ne ha parlato ai microfoni di Repubblica, nel corso di una lunga intervista. A proposito della sua avventura in giallorosso ha detto: “Era una possibilità per dimostrare di poter ancora giocare bene. La Roma ha creduto in me, si vede da come gioco che qui sono felice. Rinnovo? Non c’è stato tempo di parlarne, in pochi giorni abbiamo avuto l’Inter e ora la Lazio. Presto ne parleremo”.

Spazio anche ad una riflessione sulla Serie A: «Penso sia sottovalutata. In Inghilterra dicevano che il livello era calato molto, ma un campionato non si giudica solo per il numero degli spettatori: da subito ho notato una qualità in campo molto elevata». E sull’uso degli smartphone negli spogliatoi: «Sì, mi dà fastidio. Con la squadra stiamo provando a metter via i telefoni quando siamo nello spogliatoio o a tavola, ma non possiamo dire alle persone cosa fare. Oggi ci si parla di meno nella vita reale, si fa tutto col telefono».