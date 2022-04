Roma, Mourinho: “Fiducia totale, noi favoriti per conquistare le semifinali”

Le parole dello 'Special One' dopo la sconfitta contro il Bodo/Glimt nell'andata dei quarti di finale di Conference League

Poi, anche dai microfoni di Dazn. 'Mou' ribadisce la propria fiducia relativamente al match di ritorno, e nonostante la battuta d'arresto di oggi. "Non è sconfitta, perdiamo 2-1 e abbiamo il secondo tempo per giocare. Sconfitta è quando giochi nel girone o in un campionato dove perdi punti. Abbiamo un secondo tempo da giocare con i nostri tifosi dalla nostra. Non abbiamo mai vinto contro di loro nelle tre partite precedenti, ma l'unica che conta è la prossima. La vinciamo e saremo in semifinale".