Roma, Mourinho inizia a tremare: per i bookie ipotesi addio entro Natale

Per i bookmakers inizia a vacillare la posizione di José Mourinho: l'addio alla Roma può concretizzare entro Natale

Come è triste Venezia” cantava Charles Aznavour nel lontano 1964. Così, ventuno anni dopo aver lasciato uno scudetto in Laguna, la Roma piange nuovamente lacrime amare al Penzo perdendo una partita incredibile con gli uomini di Zanetti e scivolando al sesto posto in classifica. L’ennesima battuta d’arresto stagionale, la quarta in campionato, ha fatto lanciare un grido dall’allarme all’ambiente giallorosso che ora avrà la pausa della Nazionale per leccarsi le ferite. Come sempre accade in questi casi anche il condottiero, José Mourinho, è salito sul banco degli imputati.