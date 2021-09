Roma, pugno duro con Santon, Nzonzi e Fazio: ecco la decisione del club

I tre calciatori hanno rifiutato qualsiasi destinazione nel corso della finestra di trasferimenti appena conclusa

Pugno duro della Roma con Nzoni, Santon e Fazio. I tre, nel corso di questa sessione di calciomercato, hanno rifiutato qualsiasi destinazione pur di preservare i loro interessi. Spiega Gianluca Di Marzio attraverso il suo sito: "Ingaggi pesanti, che la Roma avrebbe risparmiato volentieri. I tre giocatori hanno rifiutato tutte le destinazioni possibili e dunque resteranno a Roma. Per il francese, campione del mondo con la Francia nel 2018 e arrivato a Roma in quell’estate per 26 milioni più bonus, c’era la possibilità di andare al Benfica ma nulla da fare. Poi anche gli interessi di Wolverhampton, Espanyol e da parte di due squadre del Qatar, ma niente. Fidele Nzonzi, padre e procuratore del classe 1988, ha rifiutato tutto. Impossibile trovargli una sistemazione. Discorso analogo per Fazio e Santon, con quest’ultimo che ha rifiutato sia la Salernitana che l’ipotesi Fulham. Pugno duro della Roma, in risposta ai rifiuti dei giocatori. I tre resteranno a Trigoria ad allenarsi ma saranno fuori rosa. Separati in casa in poche parole. Non saranno presi in considerazione neanche in caso di infortuni in prima squadra".