Roma, rottura definitiva con Karsdorp: l’olandese non si presenta al ritiro

L'esterno non ha risposto alla convocazione di José Mourinho per il ritiro che precede la tournée dei giallorossi in Giappone

Non sembra esserci più margine per sistemare le cose tra la Roma e Rick Karsdorp. L'esterno olandese non si è presentato oggi a Trigoria, nonostante la convocazione di Mourinho, vanificando tutto il lavoro diplomatico che la dirigenza aveva compiuto negli ultimi giorni con lo Special One. Ne parla anche la Gazzetta dello Sport: "Una decisione che mette in difficoltà anche la dirigenza, che stava cercando di mediare con l’allenatore portoghese per consentire al terzino olandese di tornare a disposizione ed evitare di cercare un sostituto a gennaio. La presa di posizione di Karsdorp, però, in qualche modo rompe la trattativa sotterranea. A questo punto l’ipotesi che martedì possa partire per la tournée in Giappone è remota".