Roma, Pinto: “Mourinho il miglior allenatore al mondo. Il voto al mercato…”

Le parole del dirigente giallorosso nella conferenza stampa tenuta quest'oggi al termine della finestra di calciomercato

Nella conferenza stampa di questo pomeriggio, Tiago Pinto, uomo mercato della Roma, ha tracciato il bilancio di quanto fatto nella sessione appena conclusa: "Sono molto esigente con me stesso, ma posso dire che è stato il mercato più difficile della storia recente del calcio e abbiamo fatto un buon mercato. A me non piace dire che sono un bravo direttore sportivo, ma abbiamo portato il migliore allenatore del mondo sulla panchina della Roma, abbiamo rinforzato la squadra e piazzato tante uscite. Si parlerà delle cose che non sono riuscite, ma penso che abbiamo fatto bene".