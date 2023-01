Roma, Tiago Pinto: “Zaniolo? Interessi individuali davanti a quelli collettivi”

Prima del calcio d'inizio di Spezia-Roma, il direttore sportivo giallorosso Tiago Pinto è intervenuto ai microfoni di DAZN. Inevitabile la domanda su quanto accaduto negli ultimi giorni con Zaniolo. Il portoghese ha risposto in questo modo: "Nel calcio sappiamo che ci sono due stagioni diverse. Una quando il mercato è chiuso, un'altra quando è aperto. Ogni tanto gli interessi individuali davanti vengono messi davanti a quelli collettivi. Oggi siamo qui tutti quelli che hanno motivazioni per lottare per la squadra e portare tre punti a Roma. Io ho messo sempre gli interessi della Roma davanti a tutto. Aspettiamo la fine del mercato, dal primo febbraio ci sarà una squadra compatta, forte e con obiettivi chiari".