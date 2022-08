Wijnaldum: “Chiunque vuole essere allenato da Mourinho. Dopo che mi ha chiamato…”

"Se un allenatore come Klopp ti definisce 'il centrocampista perfetto' non puoi non essere felice. È difficile definire poi il centrocampista perfetto, al Liverpool quello stile di gioco mi si addiceva bene, ma non è automatico che un centrocampista perfetto per una squadra lo sia per un'altra. Io lavorerò per essere il centrocampista perfetto per la Roma". Lo ha detto Georginio Wijnaldum nella conferenza stampa di presentazione a Trigoria.