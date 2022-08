UFFICIALE – Roma, tegola Wijnaldum: è frattura della tibia destra

Tegola inaspettata e pesantissima per la Roma. Georginio Wijnaldum si è rotto la tibia destra nell'allenamento di oggi

Tegola inaspettata e pesantissima per la Roma. GeorginioWijnaldum si è rotto la tibia destra nell'allenamento di oggi, lo ha annunciato il club: "In seguito a un trauma riportato durante la seduta odierna di allenamento, Wijnaldum è stato sottoposto in serata ad accertamenti clinici che hanno evidenziato la frattura della tibia destra. Il calciatore sarà sottoposto a ulteriori controlli nei prossimi giorni. FORZA GINI!".