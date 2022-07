Romano: “Dybala-Roma, tutta la verità sulla clausola da 20 milioni”

Tutta la verità sulla clausola inserita dalla Roma e da Paulo Dybala nel contratto firmato dall’argentino. La svela il noto esperto di calciomercato internazionale Fabrizio Romano: “Dybala? Complimenti alla Roma, è un colpo straordinario. Ingaggio da 4,5 fissi più bonus fino a 6, contratto di tre anni. Determinanti Mourinho e Tiago Pinto, la clausola c’è, da 20 milioni di euro, ma la Roma può bloccarla ecco. Come funziona? Ha una durata specifica e soprattutto i giallorossi possono intervenire, rilanciando. Non è una clausola che lascia spalle al muro, la Roma può intervenire per trattenere Dybala”, ha detto a The Here We Go Podcast (ITA).