Romero: “Un giorno litigai con Ibrahimovic: venne da me e mi disse…”

Il portiere del Venezia Sergio Romero ha raccontato, a La Gazzetta dello Sport, un aneddoto che condivide con Ibrahimovic

"Ibra è un vero campione, per tutto ciò che questa parola significa. Allo United ci sfidavamo nelle conclusioni in porta, così come nelle punizioni: aveva sempre qualcosa di giusto da dire ai compagni, per far capire e trasmettere la sua mentalità. Ci diceva sempre che l’intensità e la voglia che mettevamo in allenamento poi la ritrovavamo in partita. Un giorno abbiamo anche un po’ litigato ma dopo è venuto da me e mi ha detto: «Questo è quello che voglio da te e dagli altri, tu hai il sangue sudamericano e capisci piu veloce. Vedrai che così a fine stagione vinceremo qualcosa». Ha avuto ragione".