Ronaldo a Courmayeur con Georgina, l’ANSA: “Accertamenti dei Carabinieri”

Cristiano Ronaldo è finito nel mirino dei Carabinieri del gruppo di Aosta per una gita a Courmayeur. Stando a quanto riporta l’Ansa, l’arma sta portando avanti degli accertamenti per la mini vacanza dell’attaccante della Juventus e della sua compagna. Al di là dei casi consentiti, come per il raggiungimento di una seconda casa di proprietà, i viaggi in Valle D’Aosta che è in zona arancione, non sono consentiti.

Le immagini dei social network – poi rimosse – arrivate dai profili del giocatore e della compagna, Georgina Rodriguez, sono state riprese dai media italiani. I due si sarebbero concessi una breve vacanza tra martedì 26 e mercoledì 27 per festeggiare il compleanno della spagnola. Sui social sono apparse foto di una gita sulla. Nelle immagini di ieri però si vede la loro famiglia festeggiare a Torino.