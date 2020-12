Rose: “C’era fallo sul 2-1 di Lukaku. Fuorigioco del 3-3 non c’era, non dà fastidio al portiere”

Marco Rose ha parlato al termine della gara persa contro l’Inter in Champions League: “Siamo molto delusi perché eravamo vicini a portare a casa un risultato positivo, che ci saremmo anche meritati. Trovo che abbiamo giocato meglio rispetto alla gara di andata a Milano. Si vede chiaramente una crescita. Ma l’Inter ha difeso bene, concesso poco e ha fatto la differenza in attacco nei momenti decisivi con le sue enormi qualità individuali. In aggiunta due decisioni che potevano essere 50:50 ci sono state sfavorevoli. Prima dell’1-2 ci poteva stare un fallo su Marcus Thuram. E sul 3:3 secondo me, sul fuorigioco fischiato, il giocatore non dà fastidio al portiere o gli toglie la visuale. Ma non possiamo cambiare le cose. Adesso dobbiamo mettere in chiaro le cose a Madrid”.

(Borussia.de)