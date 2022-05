Napoli, Rrahmani: “Obiettivo raggiunto, ma con un po’ più di fortuna avremmo potuto…”

Intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli, il difensore azzurro Amir Rrahmani ha raccontato il rammarico scudetto della squadra di Spalletti

"E' stato un anno in cui abbiamo raggiunto il nostro obiettivo, ma con un po' di fortuna potevamo fare pure un po' di più. Ormai però è andata così e dobbiamo essere felici: per il terzo posto e il ritorno in Champions League, è stata una annata positiva, non priva di difficoltà, dura e allo stesso tempo bella. Abbiamo giocato tante partite con lo stadio Maradona pieno, io non l'avevo mai visto prima ed è uno spettacolo molto bello. Sono felice perché questo è stato l'anno in cui ho giocato di più in carriera: cinquanta partite contando anche la nazionale. Mai mi era inoltre capitato di segnare sette gol, quattro dei quali in campionato. Il mio record".