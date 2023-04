Roma-Milan, Saelemaekers: “Ci servivano i tre punti, concentrati su prossime gare”

Saelemaekers ha segnato il gol del pareggio con la Roma che è valso un punto importante in chiave qualificazione Champions per il Milan . Ai microfoni di DAZN, a fine gara, ha parlato proprio della lotta per il quarto posto.

«Quello che conta è la squadra, peccato non aver fatto i tre punti che erano importanti per noi. Sono contento per il pari, ma non abbiamo vinto ed era fondamentale per noi. Ci dobbiamo concentrare sul finale di stagione. Cosa non ha funzionato? I dettagli hanno fatto la differenza, siamo squadre forti, era difficile trovare spazi, pensiamo alle prossime partite. A livello di energie come siamo messi? È un periodo positivo per noi e dobbiamo continuare su questo ritmo e andare avanti».