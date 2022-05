Sensi infortunato, Giampaolo: “Ne abbiamo diversi, ma non piango. Nelle ultime gare…”

L'allenatore della Samp ha parlato del finale di campionato. Nell'ultima partita di stagione incontrerà l'Inter

«Il nostro campionato non si conclude con la vittoria del derby: è stato un tassello, ma dobbiamo ancora fare punti per ottenere la salvezza». Sono le ultime gare della stagione e la Samp affronterà l'Inter nell'ultima sfida della stagione. Marco Giampaolo, alla vigilia della gara con la Lazio, ha parlato anche delle ultime gare.

«Dobbiamo pensare di giocare le nostre partite e non quelle degli altri. Dobbiamo pensare a quello che è il nostro percorso e non fare calcoli, perché il pallone rotola e non si sa mai dove va a finire. I margini di errore quando il cerchio si stringe sono ridotti per tutti: calciatori, allenatori, arbitri… Ogni piccolo errore viene amplificato, ma non dobbiamo pensare a queste cose. Noi dobbiamo avere un solo pensiero, senza farci distrarre: dobbiamo essere concentrati sulla nostra partita e sul nostro obiettivo», ha aggiunto.