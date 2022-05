Sampdoria, Caputo: “Bisogna raccogliere le ultime energie per Milano”

Ciccio Caputo pensa già all'Inter. L'attaccante della Sampdoria dopo la vittoria di ieri ha ringraziato i tifosi per il supporto con un post

Francesco Caputo pensa già all'Inter. L'attaccante della Sampdoria dopo la vittoria di ieri con la Fiorentina ha ringraziato i tifosi per il supporto con un post sui social: "Per ringraziarvi del supporto durante questo mio primo anno alla Sampdoria, chiudere in casa in questo modo era doveroso... conquistiamo ufficialmente ,sul campo , la salvezza. Ora bisogna raccogliere le ultime energie per Milano...", si legge su Instagram.