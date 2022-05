La Sampdoria verso l’Inter: Giampaolo perde pezzi. A parte Caputo, Giovinco, Conti e Sensi

La Sampdoria di Marco Giampaolo continua a lavorare in vista della sfida di domenica a San Siro contro l'Inter di Simone Inzaghi

"Penultimo allenamento della stagione per la Sampdoria che a Bogliasco continua a preparare la sfida con l’Inter, in programma domenica al “Meazza” di Milano. Dopo una lunga riunione in sala video e la consueta fase di riscaldamento atletico, Marco Giampaolo e il suo staff hanno diretto una seduta mattutina sul campo 2 del “Mugnaini” incentrata su lavori tecnico-tattici e finalizzazioni in vista della partita con i nerazzurri.