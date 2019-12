Sarri chiede tempo alla Juve e cita Klopp, Ravezzani lo smonta con una sola frase

“Siamo ancora in una fase di alti e bassi, ci sono momenti in cui giochiamo da squadra ed altri meno. Questo rientra nella normalità, non esiste il tutto e subito. Stiamo subendo troppi gol all’interno dell’area piccola, in questo dobbiamo migliorare, così come devono crescere elementi nuovi come Demiral e De Ligt. Il Liverpool di Klopp è cresciuto nel tempo e adesso è sul tetto del mondo”.

Questa frase di Maurizio Sarri, durante l’intervista a Sky Sport, non è piaciuta a Fabio Ravezzani. Il direttore di Telelombardia non concorda sul parallelo tra il Liverpool ereditato dal tedesco e la Juve finita sotto la gestione dell’ex allenatore del Napoli.

“Quando i risultati non arrivano, nel calcio tutti chiedono tempo. Gazidis nel Milan (dopo un anno e mezzo!) e ora Sarri alla Juve. Dice che Klopp ha avuto bisogno di 2 anni, ma dimentica che aveva ereditato un Liverpool in sfacelo. Lui invece la Juve più vincente di sempre”, ha sentenziato Ravezzani.