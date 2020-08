Sarri: “Potrebbe essere la mia ultima panchina alla Juve? State dando dei dilettanti ai dirigenti”

Nella conferenza stampa che precede la partita con il Lione hanno chiesto a Maurizio Sarri se ha pensato che questa contro i francesi potrebbe essere la sua ultima sulla panchina bianconera. Questa la risposta del tecnico: «No e penso che con questa domanda state dando dei dilettanti alla dirigenza della Juve. Penso di avere a che fare con dirigenti di altissimo livello e che non fanno valutazioni da dilettanti sull’ultima partita o su un episodio. I dirigenti avranno fatto la loro valutazione e se la valutazione è il cambiamento lo faranno a prescindere dal risultato di domani. Con la tua domanda gli stai dando dei tifosi che agiscono sull’onda emotiva».

«Noi siamo molto contenti di aver vinto il campionato. Forse il più difficile della storia della Serie A per una serie di avvenimenti che ci sono stati in questa stagione. Sicuramente poi sappiamo che alla Juve si è abituati a vincere ed è tutto molto attutito da questa abitudine alla vittoria che non ci dovrebbe essere perché è sempre un evento straordinario che non può mai essere trattato come evento ordinario», ha concluso l’allenatore.

